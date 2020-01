Les groupes djihadistes se trouvent apparemment plus de terrain dans les réserves transfrontalières en Afrique de l’Ouest. Ils seraient depuis quelques semaines présents dans le Parc W notamment la partie frontalière que partagent le Bénin et le Burkina-Faso, selon La lettre du continent.

Dans sa parution n°816 de ce mercredi 22 janvier 2020, le média informe que dans une note dont il « a pris connaissance, le renseignement béninois indique en effet que l’air burkinabè du parc serait depuis plusieurs semaines sous le contrôle de djihadistes, qui en auraient fait une base arrière ».

Le Parc W est l’une des grandes réserves transfrontalières de biosphère protégées de l’Afrique de l’Ouest. Il s’étend sur un espace compris entre le Bénin, le Niger et le Burkina Faso. Tout comme cette réserve, le Parc Pendjari est aussi sous la menace de terroristes. Il a enregistré en mai dernier la mort d’un guide touristique béninois et l’enlèvement de deux touristes français dans la partie béninoise et retrouvés eux, en terre burkinabè.