Les cookies, ces petits robots qui identifient les internautes et sauvegardent leurs préférences lors de visites sur certains sites, pour ensuite afficher des publicités ciblées, seront effacés du navigateur de Google. L’annonce a été faite hier mardi 14 janvier 2020, dans un billet de blogue par Justin Schuh de Chrome Engineering. Il a fait savoir que le but est de rendre les cookies de sites tiers « obsolètes » d’ici « deux ans ». Par ailleurs, Google a annoncé que son programme « Privacy sandbox », qui avait été lancé en août 2019 donnerait toujours aux annonceurs la possibilité de diffuser des messages ciblés, tout en évitant aux internautes d’être traqués par les cookies, quand ils utilisent le navigateur Google Chrome.

Rendre le web plus privé

John Schuh a précisé que l’objectif de Google« avec cette initiative est de rendre le web plus privé et sécurisé pour les utilisateurs, tout en soutenant les éditeurs ». Cependant, le mastodonte américain du web n’a pas mis l’accent sur le moyen par lequel il compte remplacer les cookies, même s’il dit « travailler activement » afin que les éditeurs et développeurs aient la chance d’expérimenter de nouveaux mécanismes. Notons que les cookies sont installés automatiquement au cours de la visite d’un site internet. Ils servent à établir le profil de l’internaute, à savoir s’il a vu ou cliqué sur une publicité, mais aussi à sauvegarder ses préférences.

D’autres navigateurs pourraient suivre les pas de Google

L’utilisation des cookies est fustigée par les défenseurs du respect de la vie privée, mais défendue par les développeurs de services gratuits en ligne qui assurent leurs survies grâce aux revenus issus des publicités. En outre, cette mesure de Google pourrait être prise par les autres navigateurs dont Mozilla Firefox, probablement dans le cadre du respect de la vie privée.