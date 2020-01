Après la Chine, l’actuel locataire de la Maison Blanche jette son dévolu sur l’Union Européenne. A la faveur d’une interview qu’il a accordée à la chaîne américaine Fox Business Network depuis Davos en Suisse où se tient le Forum Economique Mondial, il indique qu’à défaut d’un accord commercial avec l’Europe, leurs voitures devront être taxées de 25%.

La colère de Donald Trump s’explique par le caractère un peu déséquilibré du partenariat entre l’UE et les Etats-Unis. En 2018, l’administration américaine a enregistré avec l’Europe un déficit de 138 milliards d’euros alors qu’elle représente le premier partenaire commercial de l’Union. Le président américain penche ainsi pour un rééquilibrage de la balance américaine.

“Je voulais attendre d’en avoir fini avec la Chine”

Pour le milliardaire républicain, le cas Europe sera examiné dès qu’il aura fini les discussions avec la Chine. « Je voulais attendre d’en avoir fini avec la Chine. Je ne voulais pas m’occuper de la Chine et de l’Europe en même temps », a notamment insisté le président américain.

Du côté de l’Europe, on se montre plutôt rassurant en indiquant que des discussions sont toujours en cours dans le but d’aboutir à un accord. Des rencontres seraient déjà programmées et ce dès la semaine prochaine pour faire le point.

Un accord commercial dans le domaine de la technologie et de l’Energie?

Selon les précisions de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen un accord commercial pourrait intervenir entre les deux pays dans les domaines de la technologie et de l’Energie.

Ces menaces interviennent alors qu’après plusieurs mois de conflit sur le plan commercial, les Etats-Unis et la Chine ont signé la première phase de l’accord bilatéral. Sur une période de 24 mois, la Chine devra importer pour 200 milliards de dollars de biens américains.