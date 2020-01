L’affaire Ignace Sossou continue de faire jaser au Bénin et surtout à l’étranger. On se souvient que quelques jours après sa condamnation à 18 mois de prison ferme pour “harcèlement par le biais de moyens de communication électronique”, Reporters Sans Frontières (RSF) avait demandé sa libération immédiate.

Hier mercredi 29 janvier, le responsable du bureau Afrique de l’organisation était l’invité de RFI. Il s’est épanché sur le cas de ce jeune journaliste béninois toujours détenu en prison. Pour Arnaud Froger « cette histoire créerait un précédent extrêmement dangereux non seulement à l’échelle du Bénin et de l’Afrique de l’Ouest mais plus largement à l’échelle du continent africain ».

Il rappelle que c’est pour la première fois qu’un journaliste est condamné à une peine privative de liberté pour avoir rapporté sur les réseaux sociaux des « propos qui ont bien été tenus ». Donc RSF est mobilisé pour obtenir la libération du journaliste le plus rapidement possible, a laissé entendre M Froger.

« C’était complètement inacceptable »

« Nous demandons aux autorités béninoises d’accélérer le calendrier judiciaire, de faire en sorte qu’il y ait une audience en appel qui puisse se tenir le plus rapidement possible » informe le responsable du bureau Afrique de RSF. Il a par ailleurs réaffirmé l’opposition de son organisation à l’emprisonnement d’un journaliste qui a juste rapporté des propos sur les réseaux sociaux.

« C’était complètement inacceptable » juge-t-il. Le procureur a bien tenu les propos rapportés par M Sossou, selon lui. « Les propos du procureur ont bien été rapportés presque mot pour mot par le journaliste ».