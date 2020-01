Le passage en l’an 2020 marque le début d’une nouvelle décennie. La décennie passée fut très riche en rebondissements pour l’humanité avec notamment des événements qui ont marqué le cours de l’histoire. Aux États-Unis, un fait incroyable s’est produit, en effet, il ressort que les deux jumeaux sont nés à des intervalles de temps différents. L’un est né le 31 décembre et le second a vu le jour le 1er janvier.

Les deux jumeaux qui se prénomment Joslyn et Jaxon sont donc nés au cours de deux décennies différentes, Joslyn est venu au monde à 23h37 le soir de la Saint Sylvestre et Jaxon est né 30 minutes plus tard le 1er Janvier. Selon les informations des médias américains, les jumeaux sont nés prématurément, ils sont toujours gardés en observation à l’hôpital.

Il faut dire que les parents Dawn Gilliam et Jason Tello ne s’attendaient pas du tout à ce qui est arrivé.

“Nous nous disions, plus tôt, qu’il serait formidable de les faire naître à des dates différentes. Mais là c’est une autre surprise: différentes dates et différentes années. Nous sommes toujours un peu sans voix.” Le 31 décembre, le couple ne sentait plus les mouvements des fœtus, inquiets, ils se sont alors rendus à l’hôpital pour y faire une consultation.

C’est là que le personnel médical a compris que les jumeaux allaient naître plus tôt que prévu avec notamment deux mois d’avance. On peut dire que ces des jumeaux sont entrés à leur manière dans l’histoire, ils ont marqué à la fois deux décennies.