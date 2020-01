L’actuel locataire de la Maison Blanche a profité du canal du Forum économique mondial qui a lieu à Davos pour annoncer une actualisation de la liste des pays dont les ressortissants sont interdits de voyage ou à défaut, soumis à d’importantes restrictions pour entrer aux Etats-Unis.

Le Nigéria sur la liste

« Nous ajoutons quelques pays (à cette liste). Nous devons rester en sécurité. Notre pays doit être en sécurité » a notamment martelé Donald Trump dans sa déclaration. Il n’a toutefois pas donné le nom de ces nouveaux pays qui s’ajoutent à la liste.

On retient juste que ces nouveaux pays sont au nombre de sept et se situent sur le continent africain et asiatique. A en croire une publication qui a été faite au matin de ce mercredi 22 janvier par le Wall Street Journal, 4 des sept pays ciblés par l’administration Trump sont en Afrique. Il s’agit du Nigéria, de l’Erythrée, du Soudan et de la Tanzanie.

Le premier décret visait des pays majoritairement musulmans

En Asie, il y a le Belarus, le Kirghizstan et la Birmanie. Le premier décret du président américain à ce sujet interdisait l’entrée dans son pays à des ressortissants de pays majoritairement musulmans.

Il concernait sept pays : « Iran, Irak, Libye, Somalie, Soudan, Syrie, Yémen ». Plusieurs compagnies aériennes avaient été dans l’obligation de refuser l’embarcation aux passagers originaires de ces pays et qui sont en partance pour les Etats-Unis. La décision avait suscité beaucoup de réactions dans le monde entier.