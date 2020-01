Le célèbre marché de Tsukiji à Tokyo est le plus grand marché au monde de poissons et de fruits de mer et une attraction touristique majeure. Il est également connu pour ses très courues ventes aux enchères de thons. La vente aux enchères de thon de Tsukiji avait été fermée au public le 15 septembre 2018 ; pour rouvrir ses portes ce samedi 04 janvier au petit matin avec, un nouvel emplacement et une vente record de plusieurs millions de dollars.

Trois millions de dollars pour un thon

nouveau site sur le front de mer de la ville. Sur l’île artificielle de Toyosu dans la baie de Tokyo, beaucoup plus vaste et selon ses initiateurs, plus à la hauteur des exigences modernes de ventes et d’affluence. Le nouveau marché de Toyosu serait 70% plus grand que l’ancien de Tsukiji.

Ce samedi donc s’ouvrait la première vente aux enchères de la nouvelle place et un nouveau record aurait été atteint ; 333,6 millions de yens soit 3 millions de dollars pour un thon rouge géant de 612 livres (278 kilogrammes). L’acheteur n’était personne d’autre que l’autoproclamé “roi du thon” japonais et patron de la Kiyomura Corporation, qui dirige une chaîne de restaurants de sushis au japon, Kiyoshi Kimura.

Au japon, les sushis, sont des plats traditionnels très prisés composés généralement de riz et de poissons ou de fruits de mer. Mais ces ‘’sushis’’ sont appréciés, ce serait parce qu’ils exigeraient pour leur parfaite réalisation, un doigté spécial ; des ingrédients frais de haute qualité. Aussi le poisson, assez bon pour être considéré comme «de qualité sushi» se vendrait à prix d’or et certains sushis faits à base de poissons de qualité supérieure, tel que le thon, pouvaient coûter jusqu’à plusieurs centaines de dollars le plat.