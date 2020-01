Le couple de stars, iconique dans les années 2000 ; s’était séparé en 2005 sur une « infidélité » de Brad Pitt. Depuis chacun avait suivi son petit bonhomme de chemin amoureux et après deux divorces pour Aniston et un autre assez récent pour Pitt, nos deux stars se retrouvaient plus libres que jamais. Mais ce dimanche, lors de la 26e cérémonie annuelle des Screen Actors Guild Awards, les anciens conjoints avaient été pris dans une posture qui avait soulevé bien des interrogations sur la nature de la relation que pouvaient bien entretenir actuellement les deux stars.

Sourires en coin, messes basses et effleurements…

Pitt rencontrait l’actrice de ‘’Friends’’ Jennifer Aniston en 1998 ; deux ans plus tard, il l’épousait lors d’une cérémonie de mariage privée à Malibu le 29 juillet 2000. En janvier 2005, les deux stars annonçaient leur séparation avec deux mois plus tard, Aniston demandant le divorce pour «incompatibilité d’humeur et différences irréconciliables». Aujourd’hui, Brad Pitt, 54 ans et Jennifer Aniston, 50 ans, avaient chacun de leur côté eu une vie amoureuse bien remplie, et se retrouvaient tous les deux divorcés ; de Justin Theroux en 2018 pour Aniston et de Angélina Jolie en 2019 pour « Mr Smith ».

Alors lorsqu’ils s’étaient retrouvés ce dimanche-là à Los Angeles, aux ‘’Screen Actors Guild Awards’’, des récompenses qui reconnaissaient des performances exceptionnelles dans le cinéma et la télévision ; les anciens compagnons n’avaient pas à être gênés de mutuellement se féliciter, puisque tous deux avaient été primés. Mais ce serait la chaleur des accolades et embrassades, couplée à des sourires complices et surtout la photo de Jennifer qui l’air de rien laissait trainer une main baladeuse sur la poitrine de Brad Pitt ; qui avaient achevés d’enflammer la toile.

Il n’en avait pas fallu plus pour que sur les réseaux sociaux, les nostalgiques du faste des années 2000 et de leur « belle » union de se mettre à rêver tout haut d’une probable nouvelle « re-union ». Mais selon la presse people américaine, les deux stars malgré leur séparation auraient gardé des relations somme toute très amicale ; aux Golden Globes il y a quelques semaines, les deux acteurs avaient déjà été photographiés ensemble.