Le président américain Donald Trump a eu la gentillesse d’envoyer une carte au président nord-coréen Kim Jong-Un pour son anniversaire. Une délicate attention qui a dû plaire à Kim Jong-Un, mais qui ne change en rien les rapports des deux pays sur le principe de la dénucléarisation. C’est ce qui ressort de l’intervention du conseiller du ministère nord-coréen des Affaires étrangères, Kim Kye Gwan cité par l’agence officielle KCNA. Aussi le jeune leader nord-coréen tient-il à poser ses conditions avant la reprise des pourparlers avec les Etats-Unis sur son programme nucléaire.

Le 1er janvier dernier, la Corée du Nord avait annoncé que le moratoire que le pays avait accepté d’accorder sur les essais nucléaires et sur les essais de missiles balistiques intercontinentaux était arrivé à son terme. Aussi promet-elle une action « sidérante » contre les Etats-Unis qui, on le sait, sont à portée des missiles du pays le plus fermé au monde. La Corée du Nord l’a à maintes fois démontré par les essais nucléaires et ceux de missiles balistiques auxquels nous ont habitué le pays ces dernières années.

Kim Jong–Un exige la satisfaction totale des points soulevés au cours des sommets Trump-Kim

Le pays de Kim Jong-Un se dit désormais libre de poursuivre son programme nucléaire, même si, d’après des propos de son président en 2018, la Corée n’a plus besoin de s’adonner aux essais auxquels nous avons souvent assisté ces dernières années. Ses missiles sont déjà capables d’atteindre la totalité du territoire américain, ce qui n’est pas pour rassurer les citoyens américains tant l’humeur de Kim Jong-Un est changeante et difficile. Comme l’attestent les échecs successifs des trois dernières rencontres entre les présidents des deux pays.

Donald Trump et Kim Jong–Un s’étaient rencontrés à trois reprises pour des sommets particuliers entre les deux hommes. Trois sommets Trump-Kim qui ont abouti à une totale impasse. Et avant de revenir à la table des négociations, Kim exige la satisfaction totale des points soulevés au cours des rencontres précédentes. Mais les nord-coréens ne sont pas dupes. Car comme le dit le conseiller du ministère des affaires étrangères, la Corée du Nord est bien consciente de ce que les Etats-Unis ne sont pas disposés à satisfaire à ces exigences. La Corée du Nord dit savoir désormais ce qui lui reste à faire.