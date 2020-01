Le sélectionneur de Liverpool Jurgen Klopp s’est exprimé sur le calendrier de la CAN 2021 qui a été déplacé au mois de janvier. Ce dernier qui qualifie cette situation de “catastrophique” pour les Reds, a évoqué un certain bouleversement sur le calendrier des transferts causé par cette décision de déplacer la compétition continentale en hiver.

“C’est une catastrophe pour nous”

Dans une déclaration rapportée par le quotidien sportif Lequipe, le technicien allemand soutient que cette situation risque causer l’indisponibilité de trois joueurrs, il s’agit du sénégalais Sadio Mané, de l’attaquant égyptien Mouhamed Salah et du guinéen Naby Keita : “L’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations en janvier et février est une catastrophe pour nous, qui nous fait perdre trois joueurs”. Le coach de Liverpool poursuit : “Nous ne vendrons pas Sadio, Mo ou Naby maintenant parce qu’ils ont un tournoi en janvier et février, bien sûr que non. Mais si vous devez prendre la décision de faire venir un joueur, vous saurez déjà, qu’il pourrait être absent pour quatre semaines. C’est un processus normal et en tant que club, vous devez penser à ces choses“.

Jurgen Klopp invite les instances dirigeantes du football mondial à savoir la FIFA et l’UEFA à trouver un consensus avec les fédérations nationales concernées pour régler cette situation. Le club anglais actuellement à la tête de la Premier League et tenant du titre européen devrait se retrouver priver de trois joueurs essentiels dans le dispositif de l’équipe durant l’hiver prochain.