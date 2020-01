Au début des années 2000, 50 Cent était le maître incontesté du Rap US. Par son style si caractéristique et son lyrisme unique, fifty a conquis le cœur de millions de fans à travers le monde. Nombreux de ses morceaux sont entrés dans la légende du showbiz américain. Au fil des années, le natif du Queens a diversifié ses activités, il est depuis peu producteur et c’est lui l’architecte de la série à succès, Power.

Après les années 2010 où 50 Cent a commencé à se mettre un peu en retrait, une nouvelle génération de rappeurs talentueux a émergé avec de nouveaux concepts. Parmi cette génération aux dents longues, on peut citer French Montana. Il faut dire que l’américano-marocain a su se tailler une place de choix au sein du monde ultra-concurrentiel du showbiz US.

Le gros clash de 2020 en préparation ?

50 Cent qui est connu pour avoir entretenu quelques-uns des plus mémorables clashs de l’histoire du rap américain a pris pour cible French Montana. Fifty s’est notamment moqué de la Bugatti de Mister Montana. Ce dernier, qui est réputé pour avoir le sang chaud n’a pas tardé à répondre au producteur de Power.

Durant les derniers mois de l’année 2019, les deux vedettes se sont cherchées à plusieurs reprises sur les réseaux sociaux. French Montana n’a pas hésité à comparer 50 Cent à un dinosaure, il a poussé la provocation plus loin avec un post cinglant sur Instagram.

Le natif de Casablanca a fait un parallèle malicieux entre 50 Cent et 6IX9INE, l’enfant terrible du rap américain.“DIS A TOUT LE MONDE COMBIEN TU AS PAYE POUR LES DROITS DE L’HISTOIRE DE LA VIE DE TEKASHI 69 (…) TU ETAIS LE PLUS GROS RAT DE NY ! TEL PERE, TEL FILS ! Que tout le monde aille sur sa page et colle l’emoji rat lol TU NE PEUX PAS T’ATTAQUER A UNE GRANDE PERSONNE 59” a déclaré French Montana. Tous les regards sont désormais braqués sur 50 Cent.