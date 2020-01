Huawei, le géant chinois de la technologie continue visiblement de mener des réflexions dans le but d’acquérir son autonomie vis-à-vis des propriétés intellectuelles américaines. En effet, depuis quelques mois la structure chinoise basée à Shenzhen a mis en ligne un projet dénommé openEuler.

Variante Open Source d’EulerOS

A en croire le communiqué technique qui a suivi cette mise en ligne, le projet est en réalité une variante open source d’EulerOS. Il serait dérivé de Linux CentOS. Il développe l’architecture utilisée par les smartphones, tablettes et autres appareils mobiles. Même si selon les différentes caractéristiques du projet dénommé openEuler, Huawei a désormais les ressources nécessaires pour remplacer Android, Windows le communiqué n’a jamais évoqué la finalité de son initiative.

Plusieurs contributeurs en ligne

On retient juste que le projet est dans sa phase active. Il enregistre la participation de plusieurs contributeurs et plus d’un millier de paquets. Au total plus de 50 contributeurs sont enregistrés avec plusieurs centaines en ligne. Rappelons que l’entreprise chinoise a été l’une des principales victimes du conflit commercial qui oppose son pays aux Etats-Unis.

Des heures chaudes pour Huawei

Depuis le mois de mai de l’année dernière, elle a fait objet de plusieurs sanctions venant de l’administration Trump. Elle a été exclue du marché et des technologies d’entreprises basées aux Etats-Unis.Plusieurs de ses partenaires avaient été contraints de rompre leur partenariat avec l’entreprise chinoise à cause des pressions américaines.

Les géants américains comme Google avaient également des problèmes avec Huawei. Mais la structure chinoise a pu trouver à chaque fois des solutions de rechange pour faire face à ces problèmes. Entre autres solutions qu’elle a trouvées, elle avait annoncé il y a quelque mois le transfert de certaines de ses unités hors des Etats-Unis. La destination qu’elle a choisie est le Canada où plusieurs recrutements avaient été faits dans ce cadre.