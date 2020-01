Michelle Obama est décidément hyperactive depuis son départ de la Maison Blanche. L’ex-couple présidentiel est très médiatisé depuis son départ de la scène politique des Etats-Unis. La nouvelle trouvaille du couple est de partager leurs expériences d’ex-étudiants via le réseau social Instagram à travers le lancement d’une série pour les jeunes. L’idée est de venir moralement en aide aux personnes qui font face à des difficultés dans leur vie d’étudiants en leur montrant que cette étape est un passage obligé chez toute personne.

L’objectif principal est donc de créer et de favoriser une communauté de soutien virtuel en partageant leurs vidéos et histoires à travers le réseau social identifié. L’information sortie en priorité par le site Axios témoigne du grand dynamisme du couple Obama déjà en contrat avec Netflix et Spotify. Instagram est un canal par lequel le couple Obama espère se mettre en contact avec le plus de jeunes possible afin de partager avec eux les vidéos de sa série.

La série : A year of firsts

Le nom de la série : A year of firsts (Une année de premières). Une série qui partagera une suite de vidéos via Instagram pour montrer aux jeunes étudiants américains de première année qui entrent nouvellement dans la sphère estudiantine que les réalités sont les mêmes pour tous les étudiants. Les mêmes qu’elles étaient hier quand eux étaient étudiants et qu’elles sont aujourd’hui dans les universités américaines.

Partager des expériences

Pour Michelle Obama, de nombreux jeunes pourront ainsi partager leurs expériences et « en partageant leurs histoires, ils aident les autres à voir que les hauts et les bas de la première année de collège sont quelque chose que tout le monde traverse – et ils créent une communauté de soutien pour ceux qui font face à des défis similaires ». Les préoccupations pourraient être relatives au stress des études, à la santé physique et mentale, aux coûts de l’éducation, etc.

Le couple Obama s’est sensiblement éloigné de la vie politique depuis le départ de la Maison Blanche. Les Obama sont néanmoins très actifs sur les réseaux sociaux et ont sensiblement accru leur notoriété par la publication de livres et la production de documentaires.