Venu assister à la finale des phases régionales organisées par l’Orcav de Thiès, le ministre sénégalais des Sports, Matar Ba a abordé la possibilité d’une éventuelle tenue de la prochaine coupe d’Afrique des nations au Sénégal. Ce dernier estime que le Pays de la Téranga qui abritera les Jeux olympiques de la jeunesse en 2022 sera prêt pour la CAN.

25 milliards de francs CFA de budget

“Le président de la République nous a demandé d’investir et d’attaquer le combat contre le manque d’infrastructures. Le budget de cette année est allé jusqu’à 25 millards FCFA. Et plus de 85% concernent les infrastructures sportives” a déclaré Matar Ba, rapporté par le site Leral.net. Mentionnant les difficultés supposées du Cameroun à remplir les conditions optimales pour organiser la prochaine CAN qui se tiendra en 2023, le ministre des Sports estime qu’avec une réussite des jeux Olympiques de la jeunesse en 2022, le Sénégal pourrait abriter la compétition continentale.

Le problème lié aux infrastructures sportives au Sénégal a toujours été décrié avec un budget souvent jugé insuffisant pour la réalisation et l’entretien nécessaire. Le gouvernement a récemment lancé le projet de rénovation de certaines infrastructures comme le stade Léopold Sédar Senghor.