C’est un cadeau assez incroyable qu’a fait le milliardaire japonais Yusaku Maezawa, créateur du magasin en ligne Zozotown, à ses followers. En effet, l’entrepreneur a confirmé sur ses réseaux sociaux qu’il allait débloqué pas moins de 9 millions de dollars de ses fonds personnels afin de mener une expérience sociale sur 1.000 de ses fans.

Ainsi, tous les mois, le milliardaire leur versera pas moins de 9.000 dollars afin de vérifier si cette somme stimule le bonheur de ces personnes choisies au hasard. Une démarche très sérieuse, qui lui permettra d’étudier les bienfaits du revenu universel. En faisant parler de lui de la sorte, Maezawa s’offre ainsi une belle exposition, mais profite surtout de ce moment pour mettre en avant ses idées politiques.

Maezawa, un cadeau à 9 millions d’euros

Sur sa chaîne YouTube, l’homme d’affaires a affirmé que sa démarche était tout à fait sérieuse. À ce titre, il tenterait actuellement de recruter économistes et universitaires, afin de vérifier les retours de son expérience. Une excentricité de plus pour cet homme, qui a récemment fait parler de lui en réservant le premier billet de la fusée SpaceX qui l’emmènera en direction de la Lune. Outre sa passion pour l’espace, Maezawa est également connu pour son amour des belles voitures et sa tendance à croire en certaines théories conspirationnistes, parfois farfelues.

Hamon, Yang, le revenu universel gagne du terrain

Toutefois, l’idée ici semble ne pas être de provoquer le buzz, mais bel et bien de titiller l’esprit des Japonais et de stimuler leur intérêt pour le revenu universel. Une idée politique qui trouve de plus en plus de soutien. En France, Benoît Hamon a ainsi défendu ce projet lors des dernières présidentielles alors qu’aux États-Unis, l’entrepreneur Andrew Yang ne cesse de défendre ce projet, figurant désormais en bonne position dans les sondages des primaires démocrates. Toutefois, l’idée a encore beaucoup de chemin à faire avant de devenir un véritable enjeu politique.