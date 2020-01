Kylian Mbappé et Neymar sont les joueurs les plus chers au monde. C’est du moins ce qu’il convient de retenir d’une étude rendue publique par le cabinet KPMG ce mercredi 15 janvier 2020. L’enquête réalisée par cette structure valorise les joueurs des champions des huit principaux championnats européens.

Mbappé, 225 millions d’Euros

L’honneur est ainsi revenu au Paris Saint Germain de compter deux de ses joueurs dans cette liste à cause de la forte somme déboursée pour leur transfert. L’international Français Kylian Mbappé dont la valeur est estimée à 225 ME, soit 45 ME de plus que son prix d’achat à Monaco est en avance sur son coéquipier Brésilien qui a une valeur estimée à 185 millions.

Les deux stars du club francilien sont suivies par les trois joueurs du club de la Barcelone. Ils dépassent notamment l’actuel Ballon d’or qui vaut 180 millions. Les joueurs Frenkie De jong et Marc-André ter Stegen qui valent respectivement 106 et 88 millions ont fermé la liste des cinq premiers plus chers joueurs au monde. Le club anglais Manchester City a pu également compter trois de ses joueurs dans cette liste des joueurs fortunés.

Le Barça enregistre le meilleur chiffre d’affaires

Il s’agit de Kevin De Bruyne, Rodrigo et Aymeric Laporte. En plus de ces trois qui figurent dans la liste, le club détient l’effectif global le mieux valorisé avec 1,279 milliard d’euros. Raheem Sterling et Bernardo Silva, ont notamment permis au club d’avoir détient l’effectif global le mieux valorisé.

Sur ce même registre, c’est le Barcelone qui suit avec 1,209 milliard. Le Paris Saint Germain est par contre le troisième sur cette liste. Le Barcelone détient le record du chiffre d’affaires au cours de l’année écoulée avec 839,5 millions d’euros.