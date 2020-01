Le chef de l’État sénégalais Macky Sall a annoncé via son compte Twitter sa participation au sommet sur le trafic de faux médicaments à Lomé, au Togo. Le syndicat des pharmaciens privés du Sénégal salue l’adoption de cet accord cadre qui a pour but la criminalisation du trafic de faux médicaments. Le Sénégal est confronté à ce fléau qui représente un véritable problème de santé publique.

Un marché de près de douze milliards de francs CFA

Le Sénégal compte un large réseau de trafic de faux médicaments, en 2019, le syndicats des pharmaciens privés du Sénégal décrivait un marché parallèle qui générerait près de douze milliards de francs CFA. Selon La Maison des Reporters, la ville de Touba par exemple compte à elle seule près de dix plus d’officines parallèles que de pharmacies déclarées spécialisées dans la vente de médicaments. Le chef de l’État reste confiant sur l’apport de ces dispositions juridiques et déclare sur son compte Twitter “J’espère que son adoption et sa mise en œuvre contribueront à améliorer notre action commune de lutte contre la fabrication et la distribution” de faux médicaments.

Plus de 100 mille victimes chaque année en Afrique

Invité sur i-Radio, le docteur Assane Diop, Président du Syndicat des pharmaciens privés du Sénégal salue cette initiative qui selon lui aurait du être prise depuis longtemps pour éradiquer ce fléau qui fait pas moins de 100 mille victimes chaque année en Afrique. “Nous saluons cette initiative qui colle effectivement avec le souhait exprimé depuis des années par le Syndicat des pharmaciens privés de voir ce trafic connaître une fin. Nous croyons, qu’avec cette criminalisation, nous allons vers un outil juridique qui permet de sanctionner à la hauteur du crime les auteurs de ce trafic de faux médicament” à déclaré le président du syndicat.