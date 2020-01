Au Maroc, un quinquagénaire se serait donné la mort alors que, le jour même de son décès, il s’apprêtait à se marier. Une mort qui a provoqué l’émoi au sein de la communauté, mais aussi le questionnement, les raisons de ce suicide n’étant pas connues.

Âgé de 53 ans, l’individu en question était sur le point de célébrer son union lorsque, le 28 décembre dernier, celui-ci a été retrouvé mort. Une annonce surprenante, d’autant que tout était fin prêt et que la cérémonie allait avoir lieu dans les heures suivant sa mort. Une infirmation par ailleurs confirmée par le site média, Barlamane.com.

Un suicide qui soulève des questions

Sans histoire, la victime n’était pas connue pour avoir des problèmes psychologiques. Cependant, une rapide enquête a toutefois permis d’avancer quelques pistes, notamment le stress et la pression. Toutefois, les forces de l’ordre vont continuer à creuser afin d’en apprendre plus sur les possibles raisons liées à ce drame. Le corps lui, a été emmené à la morgue et sera autopsié afin d’en apprendre un peu plus sur la façon dont la victime a mis fin à ses jours.

Une vague de suicides

Un drame qui rappelle celui survenu au mois de décembre dernier. Âgée d’une vingtaine d’années, une jeune Marocaine s’est donnée la mort par pendaison après que sa famille l’ait obligé à se marier avec un homme dont elle n’avait aucunement l’envie d’épouser. À l’époque, le drame avait choqué la localité de Rich, dans la région du Dra Tafilalt, au Nord du pays.