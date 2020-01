L’actrice américaine devenue membre de la famille royale britannique a repris une nouvelle vie. Et le moins que l’on puisse dire, elle ne s’est pas fait prier pour tourner dos aux différentes obligations de son rang de membre de la famille royale anglaise.

Un véritable changement

Déjà très détachée du protocole royal, ses premières sorties après l’annonce relative à leur souhait de renoncer à leur rôle de premier plan à la cour britannique marquent un grand changement dans son apparence. Meghan Markle se permet désormais de porter un make up moins discret que d’habitude.

Elle a également rompu avec l’habitude d’afficher un smoky eyes discret. Ses lèvres sont également marquées de rouge désormais bien plus foncé que d’habitude. Elle a renoué visiblement avec ses anciennes habitudes qui lui ont temporairement été arrachées après son mariage.

Plutôt rebelle envers le protocole

Le protocole plutôt strict de la famille lui avait souvent valu des critiques dans la presse et au sein du milieu royal. Celle qui était habituée à signer des autographes à cause de son rôle de stars d’Hollywood n’était plus autorisée à cause des risques de falsification de sa signature.

Elle était bien différente de Kate Middleton épouse de beau-frère qui se sent à l’aise dans ce schéma traditionnel spécifique à la royauté anglaise. L’annonce faite par les parents du petit Archie avait été diversement appréciée dans le monde mais a eu le mérite de leur permettre de prendre leur indépendance.

La reine Elizabeth II sur la décision de son petit-fils n’a pas caché sa déception. « Nous respectons et comprenons leur souhait de vivre une vie plus indépendante, en famille, tout en restant une partie importante de ma famille » avait-elle martelé. Elle indique qu’elle aurait préféré que les parents d’Archie « restent des membres à temps plein de la famille royale ».