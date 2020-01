Au Royaume-Uni, l’heure est à la recherche d’un terrain d’entente pour éviter une crise dans la famille royale. L’annonce du Megxit avait fait l’effet d’un coup de tonnerre dans le royaume de la très charismatique Reine d’Angleterre. La volonté du prince Harry et de son épouse Meghan Markle de se démarquer quelque peu de la famille royale a fait couler beaucoup d’encre dans le monde. La reine Elisabeth II a décidé de prendre le taureau par les cornes en conviant ce lundi tous les membres importants de la famille royale à une réunion à Sandringham House.

Une réunion pour trouver un compromis et éviter un départ trop brusque du jeune couple, ce qui pourrait écorner l’image royale et être vu comme une humiliation de la couronne par l’opinion publique britannique. Au terme de la royale rencontre où était convié le principal concerné, le prince Harry, la reine, dans un message rédigé par elle à la première personne, a apporté son soutien au prince Harry dans sa quête d’indépendance.

«Ma famille et moi soutenons entièrement le désir d’Harry et Meghan de créer une nouvelle vie en tant que jeune famille. Bien que nous aurions préféré qu’ils demeurent à plein temps des membres actifs de la Famille Royale, nous respectons et comprenons leur souhait de vivre une vie plus indépendante (…), tout en restant une part précieuse de ma famille », peut-on lire dans ce communiqué de la grande reine. Un communiqué au ton plutôt conciliant et nettement compréhensif.

Eviter un départ du genre Edward VIII

En décidant de prendre les choses en main et de ramener la balle à terre, on sent la reine très préoccupée par cette décision du jeune couple princier, mais surtout soucieuse d’éviter un départ brutal qui pourrait rappeler l’abdication de son oncle, le roi Edward VIII pour raison d’amour en 1936. Le jeune roi d’alors Edward VIII avait abdiqué pour convoler en justes noces avec son amour Wallis Simpson, une Américaine déjà deux fois mariée et dont les deux ex-époux étaient toujours en vie, ce qui était opposé aux mœurs de la royauté britannique. C’est donc pour éviter une humiliation de ce genre que la reine aurait décidé d’adopter un ton conciliant pour son petit-fils, le prince Harry, qui vient en 6e position dans l’ordre de succession au trône du Royaume-Uni.

Le seul problème à résoudre aujourd’hui est celui des dispositions financières. Le prince Harry et son épouse avaient annoncé renoncer à bénéficier des fonds publics dans leur nouvelle vie. Mais leurs dépenses ne dépendent qu’à 5% des fonds publics, les 95% restants étant fournis par son père le prince de Galles, prince héritier propriétaire du duché de Cornouailles dont les terres agricoles, les baux commerciaux et les baux d’habitation génèrent des millions de livres chaque année.

Restent les problèmes financiers

Dans son communiqué, la grande reine explique : les problèmes financiers « sont des affaires complexes à résoudre pour ma famille et il reste du travail, mais j’ai demandé à ce que des décisions définitives soient prises dans les jours qui viennent ». Notons que le prince Harry et son épouse Meghan étaient déjà riches à millions avant leur mariage. Le prince Harry tient sa fortune personnelle de l’héritage de sa mère Lady Diana tandis que Meghan s’était enrichie en tant qu’actrice notamment dans la série « Suits ».