Une vidéo de l’attaquant brésiliende club parisien, a fait le buzz ces réseaux sociaux, et susciter l’ire de nombreux supporters du Paris-St-Germain. Les supporters ayant montré leur concerne vis-à-vis d’un comportement du joueur qu’ils avaient trouvé répréhensible. Le brésilien à Bahia y avait, en bonne compagnie, quelque peu abusé de la boisson.

Un Neymar très éméché

Sur la vidéo, on pouvait voir le joueur du PSG en compagnie du surfeur brésilien Gabriel Medina, à Barra Grande, un petit village de pêcheurs située dans l’état du Piauí ; profitant d’une surprise party qu’ils auraient organisé, dans un manoir qu’ils avaient loué pour l’occasion. L’attaquant brésilien du PSG, visiblement ivre et en « compagnie de blondes » semblait parfaitement décontracté. Une désinvolture que la presse sportive française et de nombreux internautes ne semblaient pas avoir apprécié, alors que ce jeudi seulement reprenait les entrainements du club français.

Le Brésilien a subi plusieurs coups durs depuis qu’il a rejoint le PSG, notamment un métatarsien cassé, des problèmes d’adducteur et une autre blessure au pied la saison dernière. En tout ce serait 38 matchs, que le joueur le plus cher du monde Neymar en raison d’une blessure. Le géant français avait pourtant déboursé la bagatelle somme de 250 millions de dollars pour le Brésilien, à raison de 784 000 dollars par semaine pour cinq ans, devenant ainsi le deuxième joueur le mieux payé au monde derrière Carlos Tevez. Mais durant le dernier Mercato, le joueur brésilien avait été au centre d’une grosse transaction non aboutie avec le FC Barcelone, équipe qu’il avait souhaité rejoindre.