Le mercredi dernier, le Paris Saint-Germain a validé sa place en finale de la Coupe de la Ligue au détriment du club de Reims sur le score de (3-0). Les parisiens ont dominé cette demi-finale de long en large. Le 04 Avril prochain, les stars du club de la capitale française vont tenter de remporter pour la 9e fois de leur histoire, le trophée de la Coupe de la Ligue. Cette compétition sera par ailleurs supprimée du calendrier la saison prochaine, le PSG et Lyon auront donc à cœur de remporter cet ultime trophée de la Coupe de la Ligue.

Au cours de la rencontre contre le stade de Reims, les stars du PSG furent au rendez-vous. Neymar et compagnie ont dynamité la rencontre et les joueurs rémois n’ont absolument rien pu faire pour contenir la déferlante parisienne. En plus d’avoir proposé un jeu très abouti sur le plan tactique, les superstars du Paris Saint-Germain ont offert également du spectacle aux spectateurs.

Neymar en feu

Kylian Mbappé, qui voulait absolument marquer son but a fait un geste qui a fait le tour des réseaux sociaux, sur une action dans la surface de jeu de Reims, le prodige français a poussé dans les filets le ballon de la main et c’est avec logique que le but fut refusé.

Sur la pelouse, une autre superstar a assuré le show, il s’agit du brésilien Neymar qui affiche de très bonnes performances depuis le début de la saison. Sur une phase de jeu, Neymar a fait une fabuleuse passe de la fesse droite. Alors qu’il s’apprêtait à recevoir le ballon, le brésilien l’a dévié de la fesse droite en une touche. Ce geste incroyable du génie auriverde a vite été viral sur les réseaux sociaux.