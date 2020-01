Le Bénin et le Niger ont signé en janvier 2019 un accord pour la construction d’un oléoduc entre les deux pays. L’infrastructure devrait permettre au Niger de transporter son pétrole jusqu’au Port autonome de Cotonou (Pac). Hier mercredi 15 janvier, le gouvernement béninois a indiqué avoir transmis au parlement pour adoption, un projet de loi portant régime juridique, fiscal et douanier applicable à ce projet d’oléoduc.

C’est l’Agence chine nouvelle qui donne l’information. L’oléoduc drainera le brut nigérien des champs d’Agadem, une région du sud-est du pays, jusqu’à Cotonou. Sa construction sera assurée par la China National Oil and Gas Exploration and Development Company LTD. La facture de l’infrastructure est considérable pour la section béninoise. Elle est de 600 milliards de francs CFA.

Un oléoduc de 2 mille 85 km

La longueur de l’oléoduc est de 2 mille 85 km. Sur le sol béninois, il ne prendra que 687 km. Selon une source du ministère des mines béninois contactée par Xinhua, le projet est le plus gros investissement direct privé au Bénin depuis son l’accession à l’indépendance. Plus de 3000 personnes travailleront lors de la construction de l’infrastructure et 300 à 500 emplois permanents seront créés pendant la phase d’exploitation.

Outre les emplois , des centaines de milliards entreront dans les caisses de l’Etat selon la même source. Le Bénin collectera plus de 300 milliards de francs Cfa comme droit de transit et des recettes fiscales pour les 20 premières années de la période d’exploitation de ce pipeline, précise-t-il. La construction de cet oléoduc est semble-t-il, le symbole des relations excellentes qu’entretiennent le Bénin et le Niger.