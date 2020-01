Un match de charité parrainé par les frères Pogba a tourné au fiasco ce dimanche 29 décembre à Tours. Le match avait été parrainé par Paul Pogba et les organisateurs avaient pris le risque d’annoncer la venue de plusieurs stars de football en cette trêve hivernale. Au total, près de 10 000 personnes s’étaient procuré le ticket pour assister à ce match de solidarité dont les bénéfices devraient être reversés à une œuvre caritative dénommée « 48 heures pour la Guinée ». Mais au finish, aucune des stars annoncées n’était présente.

De nombreuses stars internationales comme Antoine Griezmann, Ousmane Dembélé, Blaise Matuidi, Moussa Dembélé, Laurent Koscielny, Robert Pires, Olivier Dacourt, Amandine Henry ou Steve Mandanda ainsi que de nombreux autres joueurs d’origine africaine avaient été annoncés par les organisateurs suscitant la curiosité des spectateurs présents désirant voir évoluer sur la pelouse les grands noms du foot ainsi mis en avant. Mais aucun de ces grands noms du ballon rond n’a daigné honorer de sa présence le terrain de ce stade de la Vallée-du-Cher à Tours (Indre-et-Loire).

Le match de gala n’a pas eu lieu

Une absence collective mal compensée par la présence de Paul Pogba et de ses frères Mathias et Florentin, seules personnalités présentes à Tours. Si ses deux frères ont joué, Paul Pogba n’est pas monté sur la pelouse du fait qu’il revenait de blessure et est encore ménagé par son club Manchester United. Le match de Gala prévu et attendu par les milliers de spectateurs qui ont déboursé 22,40 euros chacun pour voir des stars n’a malheureusement pas eu lieu. Seuls le Montpellierain Andy Delort et l’ex-professionnel de Bordeaux et Saint-Etienne, Pascal Feindouno, avaient repondu présents à l’invitation.

Une impression de duperie

Les spectateurs par l’affiche alléchée sont sortis nombreux pour assister à la parade de stars annoncée. Aussi ont-ils à présent l’impression qu’on les a trompés en les attirant avec une belle affiche pour rien du tout. « Avec mes deux fils, j’ai dépensé 67 euros pour voir Andy Delort. C’est presque de l’escroquerie », s’est plainte une personne présente ce jour-là. Le mécontentement était bien palpable.

Néanmoins du côté des organisateurs, on plaide la naïveté pour avoir cru un peu trop facilement en des gens proches de Pogba qui rassuraient de la venue de toutes ces stars. Cependant, on se veut rassurant. Les fonds collectés iront bel et bien vers l’objectif annoncé : fournir de l’eau potable aux enfants des écoles de la Guinée, terre d’origine de la fratrie Pogba.