On le sait, les célébrations du Nouvel An donnent souvent lieu à des scènes pour le moins, insolites. Cette année, c’est un père, originaire du Doubs, qui a remporté la palme, ce dernier oubliant sa fille à cause de l’alcool. Résultat, des dizaines de gendarmes ont été invités à se mobiliser au cours de cette soirée de la Saint-Sylvestre.

Dans les faits, le fameux papa avait emmené sa fille de 11 ans, dîner dans un restaurant de Morteau, ville de France-Comét, célèbre pour sa spécialité culinaire, la saucisse de Morteau. La soirée se déroule très bien et les verres défilant, le père se montre de plus en plus heureux à l’idée de célébrer le passage à la nouvelle décennie. Résultat, souhaitant célébrer comme il se doit, ce dernier se tourne vers un couple présent dans le même restaurant afin de leur confier sa fille.

Des dizaines de gendarmes mobilisés

Malheureusement, les verres vont faire leur effet et le père ne se souviendra plus avoir confié son enfant à qui que ce soir. Résultat, saoul et visiblement très inquiet, il se décide à appeler les forces de l’ordre. Très vite, ces dernières vont alors mobiliser l’équipe de Pontarlier ainsi qu’une équipe cynophile venant tout droit de Vesoul. En quelques minutes, ce sont des dizaines d’hommes qui vont débarquer du côté de Morteau afin d’entamer les premières recherches.

Une fillette prise en charge

Le matin venant, la petite n’est toujours pas retrouvée et un avis de recherche est alors lancé, créant un nouvel effet de panique. Face aux nombreuses informations et au buz montant, le couple en question se fait alors connaître et raconte avoir ramené la petite fille chez eux après que son père se soit tout simplement éclipsé au cours de la soirée. Bien entendu, le dispositif de recherche a tout de suite été levé et le père lui, pourrait bien être poursuivi pour avoir laissé sa fille, mineure, aux mains d’inconnus.