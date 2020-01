Il y a quelques jours, le gouvernement américain dévoilait au monde entier son plan de paix afin d’aider à la résolution du conflit israélo-palestinien. Un plan de paix vivement critiqué, sauf du côté d’Israël et ses soutiens. En effet, la Maison-Blanche a accédé à une très grande partie des requêtes effectuées par le gouvernement israélien, mettant ainsi encore plus de pression sur la Palestine.

Si Netanyahou s’est ainsi félicité de la signature de ce traité, le gouvernement iranien lui, fervent défenseur de la cause palestinienne, n’a pas goûté à cette tentative de résolution de crise. Selon Hassan Rohani, le président iranien, ce plan de paix serait d’ailleurs « méprisable ». Un tacle confirmé par l’agence de presse Tasnim qui, dans un récent papier, a cité la sortie du chef de l’État.

Rohani tacle l’accord de paix américain

Selon lui, cette tentative d’accord est insensée. Présenté comme le traité de paix du siècle, Rohani a profité de l’occasion pour dire tout le mal qu’il pensait du travail réalisé par l’exécutif américain, estimant que cet accord était méprisable au possible. Un constat d’ailleurs partagé par la Palestine qui, via la voix de ses représentants, a rejeté à diverses reprises cet accord de paix.

La Palestine rejette la proposition

Du côté américain, on estime que ce traité rend possible une solution à deux nations bien distinctes. Une solution souhaitée par beaucoup, qui selon certains experts tue toutefois les espoirs d’une paix durable. En effet, le ressentiment palestinien à l’encontre du mépris de leur cause pourrait grandir et pousser à ce que certaines actions dommageables soient rapidement menées. D’ailleurs, dès l’annonce de ce plan, des centaines de personnes se sont rendues dans les rues alors qu’une roquette a été tirée depuis Gaza, en direction d’Israël, preuve que la situation donc relativement tendue.