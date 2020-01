Le commissaire principal de police Ahitchémè Aurelien n’est plus le patron de la Police républicaine dans le département des collines au Bénin. Il a été limogé vendredi 17 janvier dernier par une décision du directeur général de la Police, Soumaïla Yaya. Déjà, il a passé service à un intérimaire.

Ahitchémè Aurelien a rendu le bâton de commandement de la Police républicaine dans le département des Collines au commissaire principal Gérard Houngninou. D’après l’information relayée ce matin par Frisson radio, ce dernier assure depuis samedi 18 janvier 2020 l’intérim du directeur départemental de la police dans cette région du Bénin.

Le prix d’une réussite des malfrats ?

Pour l’instant, on ne connait pas, d’une source officielle, les raisons du limogeage du désormais ex directeur départemental de la police dans les collines. Mais certaines sources font un lien entre cette décision du Dg Soumaïla Yaya et le braquage d’un véhicule de transport en commun enregistré dans la matinée du vendredi dernier sur l’axe Ouèssè-Ansêkê dans ce département. Les malfrats seraient partis avec plusieurs millions. D’autres sources évoquent les soulèvements intervenus à Savè dans le même département soldés par des morts d’homme et de blessés graves.