Le Bénin Marina hôtel anciennement appelé Hôtel Sheraton n’existe plus. L’immense bâtisse en forme d’arc de cercle de quatre étoiles, construite sur une superficie de plusieurs hectares , construit au début des années 80 seulement, vestige des années Prpb dont il était l’un des principaux joyaux, a été démoli, il y a quelques semaines dans l’ignorance générale de la plupart des Cotonois qui y affluaient les weekends pour des séances photos.

Et plus grave, dans l’indifférence des happy few qui en étaient largement informés, mais obligés de la ‘’boucler’’, au risque de se voir taxés d’opposants. En lieu et place, depuis quelques jours, la même palissade de tôle blanc et gris-sale rébarbative pour cacher de la vue des curieux , des tas de gravats de blocs de briques et de carreaux dans une poussière que les démolisseurs vont dégager au milieu des bruits assourdissants des bulldozers pour des destinations inconnues.

S’il y avait un immeuble à démolir dans Cotonou, après le 6 avril 2016 , ce pourrait être le Plm Alédjo en état de décrépitude avancée mais qu’on devrait vite reconstruire à l’identique pour l’histoire ! Certainement pas le Bénin Marina Hôtel ! L’édifice en béton armé qui surplombait majestueusement la ville de Cotonou était solide et pourrait’’ rester en l’état pendant cent ans encore’’, rassure un ancien responsable du temps de l’ancien gestionnaire.

Qu’il vous souvienne ! Courant 2017 l’établissement, propriété depuis plusieurs années de l’homme d’affaires Martin Rodriguez a changé de main et a été reversé dans le patrimoine de l’Etat au pied levé et au pas de charge. Malgré la médiation du président Allassane Ouattara, sollicitée par les deux parties, qui a dépêché à Cotonou son ancien ministre des Affaires étrangères, aujourd’hui président du Sénat.

Un fonctionnaire, administrateur provisoire y a été nommé et les représentants de l’ancien propriétaire chassés comme des malpropres. Du jour au lendemain ! Notre propos ici, n’est pas de revenir sur cet épisode malheureux de la vie politique de ces trois dernières années ni de remuer le couteau dans la plaie en cherchant à savoir qui en était le véritable propriétaire.

Mais de poser une série de questions simples auxquelles nous demandons humblement à nos dirigeants bien intentionnés bâtisseurs auto-proclamés de bien vouloir répondre et de nous indigner du silence des sachants.

Qui a décidé de la démolition de cet immeuble dont la construction date de moins de 50 ans ? L’ordonnateur de cette décision arbitraire et étrange l’a-t-il fait par vengeance à l’égard de l’ancien propriétaire pour annihiler toute velléité d’assignation en justice et effacer les traces d’une administration provisoire qui a pris fin sans audit de gestion ?

En posant ces questions naïves dont la réponse est bien connue, nous voulons savoir à quelle expertise a ton recouru pour en arrêter la décision de la démolition ?N’était-il pas possible de le réhabiliter en le restaurant plutôt, pour le rendre plus moderne plus conforme aux normes de construction de notre temps , dans un gouvernement où figure un ministère cadre de vie dont le titulaire est architecte de son état tout droit venu de la Bad?

Comme on l’a fait pour le palais des gouverneurs français devenu siège de notre parlement. Comme on l’a fait pour l’ancien palais de la Marina, vieux de près de 60 ans construit par le même architecte que celui qui a supervisé les travaux de la construction de l’ambassade de France et du palais de justice toujours debout. Le donneur d’ordre ignore –t-il que l’ équivalent du Bénin Marina Hôtel en Côte d’Ivoire, le bien nommé Hôtel Ivoire dont l’érection remonte aux premières années de l’indépendance de ce pays n’a jamais été démoli mais restauré plusieurs fois ?

Tout comme l’hôtel Sarakawa de Lomé récemment restauré ? Sait-il aussi que le Notre- Dame de Paris dont le toit est parti en fumée dans un mémorable incendie qui a secoué le monde entier en 2019 est vieille de plus de quatre cents ans ?Pourquoi un pays sous développé comme le nôtre ne pourrait -il pas éviter de construire des immeubles tous les 40 ou 50 ans au profit de ceux qui peuvent résister aux intempéries du rude climat tropical ?

La résidence des filaos vient aussi de passer sous les fourches caudines, rageuses des bulldozers aveugles, quelques jours après le tollé qu’a suscité le déménagement humiliant par huissier de justice des effets personnels du général. On peut aujourd’hui se reposer les mêmes questions que celles posées plus haut.

Pourquoi est-il si urgent de démolir la résidence où Mathieu Kérékou, mort il y a seulement six ans, a vécu avec toute sa progéniture pendant plus de cinquante ans? Pourquoi cette polémique inutile sur la paternité de la résidence pour quelques arpents de terre autour d’un homme certes controversé mais qui a dirigé le pays plus de vingt ans durant? Pourquoi cette résidence plutôt modeste pour un président(signe de grande humilité) ne pourrait -elle pas être maintenue en l’état, dans son architecture coloniale à côté des’’ jardins de Mathieu ‘’dont la construction est seulement envisagée, pour la transformer en musée pour les futures générations même avec la mention « ici a vécu un dictateur !» pour faire plaisir à nos amis communistes ?

Après tout, le palais des tsars de toutes les Russies et autres immeubles aux toits en forme de dôme trône toujours sur la Place rouge du Kremlin ? On pourrait en dire autant du Château de Versailles à Paris, oeuvre du Louis XIV, le bien nommé Roi soleil .Ce château au lustre désuet aujourd’hui continue d’abriter, les visites de chefs d’Etat étrangers ,galas de la jet et autres séances solennelles de l’Assemblée nationale et du Sénat réunis en congrès. ‘’Versailles c’est le symbole du génie de la France’ vient de dire sentencieusement Carlos Gohn.

Le Bénin Marina Hôtel était de ce point de vue, le symbole de la volonté de modernisation d’un régime révolutionnaire qui avait décidé de doter notre pays d’un hôtel de classe internationale au moment où le Togo voisin en disposait de plusieurs à Lomé et à Kara. Rien que pour cela,il méritait d‘être conservé, restauré au besoin, mais pas démoli.