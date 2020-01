L’information est donnée par le quotidien l’As dans sa livraison de ce jeudi 02 janvier 2020, trois individus, identifiés comme des étudiants de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar UCAD) ont été condamnés par le tribunal. Ces derniers sont poursuivis selon la même source pour prostitution masculine.

Dix huit jours de prison ferme

Dans sa livraison, le journal l’As soutient que les prévenus, P. C. Dieng, B. Guèye et A. A. Kennet, ont été arrêtés pour incitation à la débauche et non inscription au fichier sanitaire. Les éléments de la police s’étaient faits passer pour des clients potentiels pour procéder à l’arrestation des mis en cause pris en flagrant délit.

Les trois étudiants, piégés par les éléments de la police auraient donné rendez-vous à leurs potentiels clients dans un hôtel pour le prix de 20 000 francs CFA la passe. Le tribunal des flagrants délits de Dakar a condamné les mis en cause à dix huit jours de prison ferme informe le quotidien.