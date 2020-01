Le mardi 24 décembre 2019, 192 enseignants ACE du secondaire ont été radiés de la fonction publique pour avoir refusé de participer aux évaluations diagnostiques organisées par le gouvernement. Invité hier lundi 06 janvier sur le plateau de 100% Bénin pour en parler la Secrétaire générale adjointe de la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin (Cstb) a indiqué que cette décision a été « un coup de poignard dans le dos» de la corporation.

“Un acte de méchanceté rare”

Pour celle qui s’exprimait en tant que Première porte-parole de la coordination nationale des comités de lutte des enseignants boycotteurs de l’évaluation diagnostique, cet acte posé par le ministre Kakpo Mahougnon « est un acte de méchanceté rare ». De plus, le jour choisi pour annoncer la nouvelle n’était pas bon selon Mme Sossoukpè.

« Même si on avait programmé de rompre les contrats on pouvait attendre un peu au lieu de le faire la veille de la nativité » a-t-elle déploré. La syndicaliste a par ailleurs expliqué que c’est le jour où les collègues ont été invités pour s’expliquer qu’ils ont appris la rupture de leurs contrats. Un acte qu’elle condamne bien évidemment.

Une “sanstrèvisation” des enseignants

Ce qu’elle fustige également, c’est la volonté du chef de l’Etat de confier la gestion les enseignants non APE à des cabinets privés. Pour Mathurine Sossoukpè cette décision n’est rien d’autre qu’une « sanstrèvisation » des collègues.

C’est du « leasing d’enseignants » poursuit-elle. En effet, selon ses explications, ces agences seront choisies par département pour gérer plus de 64 mille enseignants non APE. Donc les enseignants n’auront plus un chef unique selon elle.

« On rompt leurs contrats et on dit bon. Vous voulez demeurer enseignants allez vous faire recruter par les agences. Ils vont vers les agences on les prends.Pour le CAPES on peut dire 130 mille. Le gouvernement paie 130 mille à l’agence. L’agence donne 80 mille peut être à l’enseignant et le reste des 50 mille les gens doivent couvrir leurs besoins » suppute t-elle.