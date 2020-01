La guerre des chiffres autour de la réforme des retraites, continue de faire rage. En effet, un récent sondage mené par Elabe et BFMTV tend à prouver qu’une grande majorité des Français semble être en défaveur de la mesure annoncée par le gouvernement. Sur 1.002 Français interrogés, ils sont près de 6 personnes sur 10 à en demander son retrait.

Bien évidemment, ces chiffres jouent également sur la cote de popularité du président Macron. Aujourd’hui, ils sont ainsi 62% à estimer que son action est décevante, alors qu’ils sont 14% à la juger satisfaisante. Concernant la réforme en elle-même, ils sont cette fois-ci 61% à estimer que le chef de l’État devrait écouter la rue et envisager un retrait de son projet. Un véritable désaveu pour le président, d’autant que ce chiffre est en hausse de quatre points par rapport au mois dernier. Toutefois, l’exécutif semble vouloir tenir bon et ne rien lâcher face aux grévistes.

Macron, des sondages en berne

Une ligne de conduite que 39% des personnes interrogées estiment être la bonne. En effet, pour ces sondés, le président a raison d’aller au bout, ce dernier ayant fait l’annonce dans son programme. Cependant, cette tentative de passage en force semble avoir un impact sur la perception des citoyens à l’encontre du président, jugé à la très grande majorité, comme étant un homme autoritaire (72%), arrogant (70%) et inquiétant (64%). Son dynamisme reste loué, à 61% alors que 51% des Français interrogés le trouvent courageux.

Sa réélection, déjà remise en cause ?

Dans sa globalité, le bilan du président Macron est également mal vu. Pour 24% des Français seulement, son action et sa ligne politique ont permis d’améliorer la situation du pays. 17% estiment pour leur part, que leur situation personnelle s’est améliorée sous son quinquennat, un chiffre en recul de deux points par rapport au mois de décembre. Enfin, et bien plus grave pour l’exécutif, ils ne sont que 31%, contre 39 au mois d’octobre, à pronostiquer une réélection du président Macron en 2022.