En plein épisode de la séparation du couple Harry-Meghan d’avec la famille royale, la reine accorde un nouveau titre au prince William. Désormais, le duc de Cambridge est aussi le Lord High Commissioner to the General Assembly of the Church of Scotland (Haut-Commissaire Royal à l’Assemblée générale de l’Église d’Écosse). Ce titre confère au prince héritier, deuxième dans l’ordre de succession au trône du Royaume-Uni, la mission de représenter la reine auprès de l’Eglise d’Ecosse.

La transition en cours vers le renoncement du prince Harry n’a pas empêché la souveraine des Royaumes du Commonweath de procéder à cette importante nomination. La semaine dernière une importante réunion a eu lieu entre la reine Elisabeth II et les autres membres de la famille royale dont le prince Charles et ses deux enfants William et Harry. La séance a principalement porté sur les conditions du retrait du prince Harry et de Meghan de la famille royale.

Transition jusqu’au Printemps

Une période de transition a été retenue et devrait prendre fin au Printemps. Après cette transition, Harry et Meghan perdront leurs titres de «Royal Highness» comprendre «Altesse Royale». Ils devront alors rembourser les coûts de rénovation de leur résidence Frogmore Cottage. Seulement alors prendra effet leur renoncement et ils pourront vivre comme ils l’entendent entre le Royaume-Uni et l’Amérique du Nord.

La situation actuelle de la royauté n’empêche pas le prince William de vaquer à ses royales occupations. Déjà très sollicité pour ses nombreux titres et représentations, il devra se rendre aussi disponible pour des visites officielles et autres missions de représentation de la souveraine reine du Royaume-Uni du fait de sa nouvelle charge près de l’Eglise d’Ecosse.