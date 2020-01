La demande de restitution de biens culturels formulée par le gouvernement béninois « prospère déjà à maints égards ». Le conseiller technique du président de la République du Bénin y croit. L’actualité semaine dernière en matière de retour de trésors culturels sur une initiative privée renforce visiblement sa foi et il évoque ce qui reste à faire.

Robert Vallois et des membres du Collectif des Antiquaires de Saint-Germain-des-Prés ont procédé, vendredi 17 janvier 2020, à la remise de 28 pièces –dont 18 récades « Mankpo, en langue fon » de rois du Dahomey- au Petit Musée de la Récade àLobozounkpa(Bénin). Au lendemain de la cérémonie officielle de remise à laquelle il a pris part, Ousmane Aledji écrit sur sa page facebook : « Le seul fait que des collectionneurs d’Europe ramènent des biens culturels précieux sur leur terre d’origine, en Afrique, est la preuve que ” la demande de restitution des biens culturels”, projet du gouvernement béninois, prospère déjà à maints égards ».

« Des petits faiseurs de gris-gris » non négligeables

Pour le conseiller technique du chef de l’Etat, il faut dès lors « des lobbies dynamiques et mobilisés ». « Il nous reste à nous constituer en lobbys, en acteurs déterminés et authentiquement habités par une féroce soif de nous-mêmes – pour peser sur les réticences et les cynismes ». Aucune force ‘’opposée’’ n’est à négliger dans cette mobilisation, à l’en croire. « Il serait naïf, dit-il, de sous-estimer les petits faiseurs de gris-gris, les manieurs de mépris infectes, leurs missionnaires et leurs capacités de nuisance ».