C’est sans doute l’actualité qui fait beaucoup parler en ce moment au Royaume-Uni, début janvier, Meghan Markle et le prince Harry ont décidé de prendre leurs distances avec la famille royale britannique et de commencer une nouvelle vie au Canada où ils vont vivre normalement loin de la frénésie de Buckingham Palace. Cette décision inédite au sein du cercle royal britannique a sonné comme un tremblement de terre et la reine Elisabeth II a même convoqué une réunion qui réunissait les prétendants à la couronne royale pour discuter sur le cas Harry et Meghan.

Il faut dire que cette décision du couple princier a beaucoup fait parler Outre-Manche. Les proches de Meghan Markle n’ont pas été du tout tendres avec la duchesse de Sussex. Samantha Markle Grant, demi-sœur de Meghan a indiqué lors d’un entretien médiatique que c’est sa frangine qui est à l’origine du Megxit car elle ne supportait plus les critiques à son égard. Il faut indiquer que depuis son mariage avec le prince Harry, les deux femmes sont entrés en conflit ouvert.

Thomas Markle sort la sulfateuse

Dans son entretien, Samantha Grant a affirmé que Meghan joue à l’hypocrisie. Après Samantha, c’est Thomas Markle, le père de la duchesse de Sussex qui a sévèrement critiqué sa fille suite à sa décision de couper les ponts avec la famille royale anglaise. Le septuagénaire, qui est également en froid avec sa fille a livré que le couple princier ne donne pas un bon exemple car en se mariant, ils se sont engagés à représenter la famille royale.

Selon Thomas Markle, Meghan et Harry sont égarés et ils ne savent pas ce qu’ils veulent, par leur attitude ils décrédibilisent toute la royauté britannique. “Ce n’est pas la fille que j’ai élevée. Chaque jeune fille veut devenir une princesse, Meghan y est parvenue et maintenant, elle quitte la famille royale. On dirait qu’elle part juste pour de l’argent. C’est l’une des plus grandes institutions de tous les temps. Et eux, ils la détruisent, la déprécient, la rendent minable… Ils ne devraient pas faire cela.” a déclaré Thomas Markle qui fut très virulent à l’endroit de sa fille.