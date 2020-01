Soutenant Emmanuel Macron lorsque ce dernier tente d’accéder au pouvoir en 2017, Ségolène Royal s’est très vite imposée comme un atout de poids pour celui qui n’était alors qu’un simple candidat aux présidentielles. Depuis, cette dernière n’a de cesse de le critiquer, lui et sa façon de gérer la crise des sociale frappant actuellement la France.

Selon elle, l’exécutif n’a rien appris de la crise des gilets jaunes. Aujourd’hui, les mêmes erreurs sont ainsi commises en ce qui concerne la lutte sociale actuelle, contre la réforme des retraites et la politique menée par le gouvernement, de manière générale. Erreurs dans la communication, fausses informations et aucune envie de modifier quoique ce soit au projet, l’exécutif semble ne pas entendre la rue et les revendications des manifestants. Incomprise, cette réforme est donc devenue le symbole d’une véritable pagaille.

Emmanuel Macron, tacle par Ségolène Royal

Une pagaille dont l’Élysée est, selon Ségolène Royal, la seule et unique responsable. En effet, l’objectif des gouvernants a toujours été de gérer et réformer le pays, dans le calme, dans l’intérêt de tout le monde. Or, force est de constater qu’aujourd’hui, les dirigeants sont loin du compte. Résultat, il n’y a d’autres solutions selon Ségolène Royal, que de retirer la réforme. Dans l’état actuel des choses, celle-ci risque d’accentuer la grogne si elle venait à être adoptée par l’Assemblée nationale.

Une réforme des retraites à revoir

Selon les dires de celle qui fut également ministre de l’Écologie, cette réforme des retraites a pour seul but, de bénéficier aux sociétés privées. Selon elle, l’actuel système n’est d’ailleurs pas à remettre en cause, au contraire même, ce dernier fonctionnant extrêmement bien. Quelque chose ne va donc pas dans la classe politique dirigeante, reste maintenant à savoir si celle-ci écoutera les conseils de cette ancienne représentante du PS.