La décision du Prince Harry de quitter ses fonctions royales a été très mal perçue en Angleterre, Meghan Markle étant pointée du doigt comme étant la responsable de cette nouvelle polémique à laquelle la famille d’Angleterre aurait préféré ne pas avoir à être mêlée. Malheureusement, les dissensions sont réelles entre le couple princier et le reste de la famille britannique.

Le retrait de la famille royale, du couple formé par Harry et Meghan, ne passe toujours pas. En effet, les deux ont confirmé leurs intentions de passer le reste de leur vie entre l’Angleterre et le Royaume-Uni, mais aussi et surtout, de travailler afin de subvenir à leurs propres besoins sans avoir à devoir passer par les caisses royales. Une annonce qui a suscité la surprise chez les Anglais, mais aussi et surtout, chez le prince William, le grand frère.

William dénonce l’attitude du prince Harry

Triste de voir son frère quitter la famille Royale, ce dernier aurait confié à l’un de ses proches que les deux hommes étaient devenus bien différents au point qu’il se considère même comme deux entités séparées. Un cheminement finalement attendu. Très proches, les deux hommes ont commencé à s’éloigner dès l’annonce des fiançailles du prince Harry et de l’ancienne actrice Meghan Markle. Depuis, les tensions sont réelles et malgré l’espoir de voir un jour toute la famille heureuse et réunie, le départ du couple a jeté un froid sur ces ambitions.

La famille Royale prête à lâcher Harry ?

Selon une source proche de William, les deux hommes ne sont plus du tout accordés. Dépité, William aurait même confié à cette personne qui a réclamé l’anonymat, qu’il ne pouvait plus du tout soutenir son frère en l’état. Résultat, ce dernier compte attendre et espérer voir son frère changer d’avis, afin que ce dernier revienne sur sa décision et que tous soient sur la même longueur d’onde. Une réunion entre les membres de la famille d’Angleterre aura lieu ce lundi 13 janvier, réunion qui s’annonce délicate et décisive.