Nourrir les talents dès le plus jeune âge aurait toujours été, selon bien des observateurs la clé du succès de tout club de football, de tout championnat national et partant du succès de toute une Nation aux compétitions sportives majeures dans la discipline. Cela, le célèbre artiste tanzanien Diamond Platnumz l’aurait bien compris, alors qu’il annonçait ce vendredi son désir créer en Tanzanie, une académie de football en partenariat avec l’icône africaine de football, Samuel Eto’o fils.

Le sport une aventure rentable…

«Dans le passé, je pensais que m’aventurer dans le sport n’était pas rentable mais maintenant, je peux voir que c’est bénéfique », avait confié à le chanteur à la presse sportive de son pays après l’annonce de son intention de création d’une académie de Football. Pour le Chanteur, qui depuis qu’il fréquentait de grands noms du football comme Samuel Eto’o et participait en Guest star à des évènements continentaux comme le La 28e édition des CAF Awards qui s’est tenue mardi dernier à Hurghada en Egypte, aurait touché du doigt toute la splendeur et le faste qui entouraient ce sport. Mais le chanteur loin d’être naïf, avait de grandes ambitions et savait qu’il se devait pour cela de bien tout planifier ; « Dans un avenir proche, j’aurai ma propre équipe qui pourra évoluer en Premier League continentale, parce que je veux le faire, je ne veux pas repartir de zéro » confiait-il.

Et puisqu’une académie de football était un endroit où les footballeurs juniors acquéraient les compétences nécessaires, apprenaient les bases et maîtrisaient la technique pour devenir des professionnels et pourquoi pas des stars du football de classe mondiale ; quoi de plus normale que de leur donner un modèle.

Ce modèle pour ‘’Diamond’’, ce serait, Samuel Eto’o, qu’il aurait déjà sollicité comme partenaire pour son projet et semblerait-il aurait accepté; « Nous en avons parlé (…) de telle sorte que lorsque toutes les procédures requises seront terminées, le projet commencera » avait précisé en substance le chanteur tanzanien. La Tanzanie en tant que nation, n’avait disputé que deux Coupes d’Afrique des nations en 1980 et 2019, et n’en avait remporté aucune.