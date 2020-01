Les taxes de 25% appliquées par les Etats-Unis sur les vins français en réplique à la taxe GAFA, préoccupent au plus haut point les autorités françaises et plus particulièrement, un député du parti politique du locataire de l’Elysée Emmanuel Macron. En effet, le député de Gironde la République en marche (LREM) Benoît Simian a demandé une audience au président américain Donald Trump, afin de lui faire part des conséquences de sa politique douanière sur les vins français.

La viticulture française aurait perdu 300 millions d’euros

L’élu pense visiblement qu’une entrevue avec le locataire de la Maison Blanche, pourrait lui faire changer d’avis. Pour cela, le député mise sur l’histoire entre les Etats-Unis et la France, à l’ère de la seconde guerre mondiale.Dans sa lettre adressée au président américain, Benoît Simian a indiqué que la région du Médoc située dans le département de la Gironde, atteste de l’amitié liant la France aux USA.

« La Fayette est parti du Médoc pour l’Amérique, […] Le Médoc est une terre délivrée par les Américains pendant la Seconde Guerre mondiale. […] Ainsi, je ne peux me satisfaire des taxations envisagées sur les vins français. » A en croire le député, les taxes américaines appliquées depuis novembre dernier sur les vins français, auraient fait perdre un montant de 300 millions d’euros à la viticulture française. Par ailleurs, Benoît Simian fait savoir qu’il se peut que les négociations entre les deux pays reprennent leur cours.

Il a fait remarquer que le ministre français de l’économie Bruno Le Maire avait fait savoir qu’il était disposé à reporter la taxation française sur les GAFA. Selon lui cette situation laisse « espérer une suspension de la part des Etats-Unis de leur taxation. Mais tout cela n’est pas clair, d’où ma demande d’audience. »