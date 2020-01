La tension entre les Etats-Unis et la République Islamique d’Iran continue de défrayer la chronique. Selon les confidences faites par Kaleigh Thomas, du centre de recherche Center for a New American Security à un média international, Téhéran a été surpris par la mort du général Soleimani.

La spécialiste du Moyen Orient fera par la suite remarquer que ces événements auront le mérite de calmer pour le moment les ardeurs de l’Iran. Mais cet adversaire des Etats-Unis cherchera les voies et moyens pour attaquer la première puissance mondiale de façon déguisée ou par d’autres moyens.

Le conflit est loin de connaître son épilogue

Le conflit serait donc loin de connaître son épilogue selon les propos de Kaleigh Thomas, du centre de recherche Center for a New American Securityet spécialiste du Moyen Orient.

Ce commentaire intervient alors que les officiels américains chargés de la sécurité et de la défense estiment avoir rétabli un certain niveau dissuasion après les récentes opérations militaires.

«Avec les frappes que nous avons menées contre les Brigades du Hezbollah fin décembre et ensuite notre opération contre Soleimani, je pense que nous avons rétabli un certain niveau de dissuasion avec eux» avait notamment martelé le ministre américain de la Défense, Mark Esper lors d’une rencontre avec les hommes des médias ce mercredi 8 janvier.

Maintenir le niveau de dissuasion

Il s’attend tout de même à de nouvelles attaques des milices chiites en Irak contre les installations américaines ou contre les Américains. A cette situation, le ministre américain de la Défense estime qu’il est nécessaire de «réagir fermement pour nous assurer que nous maintenons ce niveau de dissuasion à un niveau élevé». Rappelons qu’au cours de ces derniers mois, les deux pays se sont illustrés par une rivalité qui n’a cessé de prendre de l’ampleur au fil du temps.