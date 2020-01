Au nombre des acteurs du showbiz qui ont marqué positivement l’année 2019 au Togo, la chanteuse béninoise Sessimè a été récompensée. C’était samedi 04 janvier 2020 au Palais des congrès de Lomé lors de la 5ème édition de « The Heroes 228 ».

Heroes Prix métrite. C’est le trophée soulevé par l’artiste béninoise Sessimè dans la grande salle du palais des congrès de la capitale togolaise. C’est non seulement par son travail mais aussi par « la force » de ses fans du 228 –Togo-, a-t-elle reconnu dans une publication sur sa page facebook. «Je me sens bénie et je ne vois que vous mes doudous. Merci de m’élever beaucoup plus haut à chaque fois », écrit l’artiste.

Soutenue loin de la maison

Sessimè reconnait aussi l’apport de « la presse togolaise et celle de tous les autres pays » pour, dit-elle, «l’énergie positive ». C’est pour elle, le témoignage d’un soutien qu’elle apprécie en ces termes: «Ça fait chaud au cœur de se sentir soutenue loin de la maison».

«The Heroes 228» récompense les acteurs du showbiz au Togo dans plusieurs catégories dont Tubes de l’année, Digital, Dj Diaspora, Gospel, Humour, artiste émergent, tradi-moderne, master radio et télé, réalisateur, prix mérite, etc. Il y a aussi des trophées pour le niveau continental. La récompense dans cette catégorie est revenue cette année au groupe Toofan et Black T.