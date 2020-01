La situation des migrants subsahariens en Algérie est compliquée. C’est le moins qu’on puisse dire si on ajoute foi aux estimations de Médecins sans frontières concernant le nombre de ces personnes expulsées vers le Niger. En effet, selon MSF, ils sont près de 24 mille migrants à être boutés hors du territoire algérien entre janvier et octobre 2019. Direction, le Niger.

Boukari, un jeune béninois ayant subi cette expérience éprouvante a rapporté les conditions dans lesquelles ils sont jetés dans le désert sans aucun moyen de communication avec le monde extérieur. « On vient, on nous met dans le désert , on dit débrouillez-vous, on prend les portables, on prend tout l’argent, on arrache tout » fait-il savoir.

Jetés dans le désert sans argent et sans portable

Pour lui, il est difficile de prendre contact avec d’autres personnes quand on est sans portable et sans argent. « C’est le désert on ne connait même pas les limites (…) Comment allons-nous faire pour contacter les gens » se plaint-il. Comme ce jeune béninois de 28 ans interrogé par RSF, Sandrine une camerounaise a aussi vécu le même drame.

Elle confie à l’organisation sanitaire comment elle a été chassée du territoire algérien et renvoyée dans le désert avec une grossesse de 7 mois. « J’ai vraiment vécu l’enfer. Ce pays vraiment, ce n’est pas un pays parce qu’ils n’aiment pas voir des noirs » tranche t-elle.