La déficience du langage serait définie comme un trouble dans un ou plusieurs des processus d’apprentissage de base impliqués dans la compréhension ou l’utilisation d’un langage parlé ou écrit. Les difficultés d’élocution et de prononciation sont courantes chez les jeunes enfants, avec des difficultés à comprendre la parole, à s’exprimer et à prononcer distinctement. Selon, Santé publique France, l’agence nationale française de santé publique, ces troubles pourraient être causés par une « exposition récurrente et matinale aux écrans ».

Pas de télés avant l’Ecole

Autoriser, les enfants à se mettre, avant d’aller pour l’école, devant des écrans quels qu’ils soient, serait pour les enfants en bas âge éminemment préjudiciable à leur capacité à bien parler. Ce serait ce qui ressortait d’une publication parue ce mardi dans le BEH, Bulletin épidémiologique hebdomadaire. Plusieurs facteurs pouvaient être à l’origine de troubles de langage chez l’enfant ; autisme, « maladies congénitales, troubles neurologiques, surdité », ou encore la confrontation avec une langue étrangère différente de celle des parents.

Mais selon, l’étude comparée réalisée par des chercheurs français sur une population d’une centaine enfants atteints du trouble du langage et d’une autre centaine d’enfants indemnes de ces troubles ; il se serait ressorti que 44,3% des enfants atteints de troubles ne présentant aucun des facteurs déterminants sus cités , étaient régulièrement et très tôt exposés aux écrans. Cependant loin de jeter l’opprobre sur les outils de communication néo générationnels qu’étaient ces « écrans » ; ce serait précisait les chercheurs, surtout le moment, « le matin avant l’école », de leur interaction avec ces outils de communication qui entraverait leur « développement psychomoteur » et leur « capacité » d’apprentissage.