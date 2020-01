Vaste coup de filet en Italie, où 94 personnes soupçonnées d’avoir participé à une vaste opération de détournement de fonds ont été arrêtées par les autorités. Ces derniers sont accusés par les forces de l’ordre d’avoir détourné pas moins de 10 millions d’euros de fonds européens, initialement prévus pour les agriculteurs.

C’est à Tortorici, en Sicile, que l’opération a eu lieu. 94 personnes ont effectivement été arrêtées, ces dernières étant soupçonnées d’avoir participé à une vaste escroquerie aux fonds européens, réussissant le tour de force de détourner pas moins de 10 millions d’euros. Entrepreneurs, chefs de familles mafieuses ou encore notaires et autres responsables chargés de l’accès à ces fonds européens, les profils divergent parmi les personnes arrêtées.

10 millions d’euros de détournés

Toutefois, la conclusion elle, reste la même et selon les calculs des forces de l’ordre, ce sont près de 10 millions d’euros qui, en l’espace de sept années, ont été détournés par la mafia de Tortorici. Le procédé lui, était très simple et surtout, parfaitement rodé. En effet, les mafieux effectuaient une demande de financement à l’Union européenne, en falsifiant des actes de propriétés de terre qui appartenaient en fait à la région.

Un plan parfaitement orchestré

Afin d’obtenir gain de cause, les mafieux s’étaient également tournés vers divers employés d’une petite agence chargée des subventions agricoles. C’est celle-ci qui enregistre et étudie les dossiers avant de distribuer les fonds demandés et obtenus auprès des agriculteurs et exploitants. Un soutien nécessaire qui pourrait d’ailleurs coûter très cher à celles et ceux qui étaient au coeur du système. Sur les 94 personnes arrêtées, 48 ont d’ores et déjà été placées en garde à vue.