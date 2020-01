Ce vendredi, la presse française relayait l’histoire de Julie Goislard, libraire à Clichy-la-Garenne, qui voyait ses comptes en banques, et ceux de sa famille en procédure de clôture unilatérale de la part de sa banque, pour « dépassement de découvert non autorisé ». Pour la cliente, les motifs de la banque seraient tout autres et à rechercher certainement dans sa grande activité sur les réseaux sociaux.

La banque se débarrasse d’une cliente un peu trop « bruyante »

La possibilité d’accéder à un compte bancaire serait un droit en France depuis 1984. Cependant les relations de coutume cordiales entre une banque et sa clientèle, pouvaient se détériorer et les différentes parties choisir à ce moment de rompre unilatéralement la relation commerciale engagée. Avec la condition particulière pour l’institution bancaire de devoir prévenir l’autre partie, 30 jours avant que la fermeture soit “motivée” ou non.

Dans le cas de Julie Goislard, la décision de la banque semble motivée mais pas pour la raison évoquée. Selon la libraire, la banque aurait décidé de la fermeture de « son compte professionnel, personnel, son compte joint, celui de son conjoint et de sa fille de neuf ans » parce qu’elle aurait un peu trop critiqué la « Maison » sur son compte professionnel Twitter et sur la plateforme-client twitter de la banque. En effet, Mme Goislard aurait pris l’habitude depuis Septembre dernier, de dire son ras-le-bol quant aux déconvenues constatée sur « son terminal de paiement » et du silence aux relents de dédain du service client de la banque, maintes fois sollicitée.

Aussi, alors qu’elle recevait courant le mois de décembre un préavis de fermeture de compte, pour « dépassement de découvert non autorisé », la libraire confiait à la presse avoir été la première surprise d’une telle décision de la part de l’institution bancaire. Surtout que, avait-elle révélé, cela faisait huit années qu’elle était cliente et n’avait aucun découvert.