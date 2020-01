Une étude parue dans la revue Royal Society Open Science tend à prouver que plus les rapports sexuels sont fréquents, plus la ménopause serait retardée. Ainsi, le fait d’avoir au moins un rapport intime par semaine réduirait de 28% les chances d’avoir une ménopause au même moment qu’une femme qui a un rapport sexuel par mois.

Dans les faits, ce résultat s’explique assez facilement. Les signaux reçus par le corps diffèrent en fonction de l’activité sexuelle. Une femme d’une quarantaine d’années, qui n’a pas ou peu de rapports intimes enverra un signal clair à son cerveau, qui comprendra alors qu’il n’existe aucun signe physique d’une possible grossesse. En revanche, dans le cas de rapports fréquents, le corps se met sur le qui-vive et reste à l’affût du moindre signal, comme préparé.

Les rapports intimes retardent la ménopause

Des résultats qui viennent conclure des années de recherches. En effet, depuis longtemps déjà des études tentent d’expliquer pourquoi une femme mariée atteint la ménopause plus tard qu’une femme divorcée ou qui n’a jamais été mariée. Était alors envisagée, l’option des phéromones mâles, de celles qui attirent le sexe féminin, pour expliquer l’absence de ménopause chez les femmes en âge de l’avoir.

Une étude réalisée sur 3.000 femmes

Afin d’affirmer ou infirmer ces présuppositions, les scientifiques en charge du dossier se sont alors penchés sur les cas de 3.000 femmes, dont l’âge moyen était de 46 ans, étudiées entre 1996 et 1997. Si aucune d’elles n’était en ménopause à l’époque, certaines commençaient à en subir les premiers symptômes. Quelques années plus tard, 45% des sondées ont alors connu un phénomène de ménopause dît, naturel, et ce, à partir de 52 ans. Résultat, il apparaît clair que celles qui ont eu des rapports sexuels fréquents faisaient partie des dernières à être directement touchées par ce phénomène naturel.