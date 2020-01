La Chine en 2003, au cours de la dernière épidémie de SRAS, Syndrome Respiratoire Aigu Sévère ; une maladie infectieuse des poumons, une pneumonie, due à un virus de la famille des coronavirus ; avait eu près de 1500 cas recensés et une centaine de personnes décédés. Mais la propagation du virus, grâce à la grande réactivité des autorités chinoises et de l’OMS, avait pu être circonscrite. En cette fin d’année, quelques jours avant la Noël, une autre pneumonie se serait déclarée, à Wuhan, dans le centre de la Chine avec déjà une quarantaine de cas enregistrés et mis en quarantaine.

L’OMS recommande la prudence

Au 3 janvier 2020, ce serait un total de 44 patients atteints de “pneumonie d’étiologie inconnue” qui auraient a été signalés à l’OMS par les autorités en Chine. L’épidémie s’étant déclenchée dans les environs du marché de Wuhan, qui avait été fermé dès le 1er janvier pour assainissement. Si la similitude des nouveaux cas avec le SRAS qui avait frappé le pays en 2003, avait tout de suite été écartée, les autorités sanitaires chinoises reconnaissaient néanmoins n’avoir encore aucune idée sur les causes de la maladie.

Les signes et symptômes cliniques étant principalement la fièvre, des difficultés à respirer et des radiographies thoraciques montrant des lésions invasives des deux poumons. Sur les 44 cas signalés, 11 seraient dans un état critique alors que les 33 autres patients restants seraient eux dans un état stable. La Commission de la santé municipale de Wuhan aurait d’ores et déjà exclu des pathologies comme, « la grippe, la grippe aviaire, l’infection à adénovirus et d’autres maladies respiratoires courantes » ; mais le mode de contamination et le risque de propagation de cette maladie respiratoire, restaient des données inconnues.

Pour l’OMS, Les symptômes rapportés chez les patients seraient communs à plusieurs maladies respiratoires, et la pneumonie fréquente en hiver. Et malgré le fait que « la survenue de 44 cas (…) se devait d’être traitée avec prudence » ; L’OMS « ne recommande aucune mesure spécifique aux voyageurs », et « déconseille l’application de toute restriction de voyage ou commerciale à la Chine sur la base des informations actuelles disponibles sur cet événement ».