L’Égypte a décidément une mauvaise réputation en matière de harcèlement sexuel. Après les incidents observés pendant la dernière CAN mettant en cause des femmes marocaines victimes de harcèlement de la part d’Egyptiens au terme du match Maroc-Namibie, c’est une touriste marocaine (encore !) qui est à nouveau victime de harcèlement au pays des pharaons.

La vidéo de l’agression de la Marocaine a fait le tour des réseaux sociaux et indigné les internautes. ERM News nous apprend que la jeune Marocaine prenait part aux réjouissances du réveillon avec deux amis lorsqu’elle a été prise à partie par un groupe de jeunes Égyptiens. Dans la vidéo, les agresseurs essayaient de la violenter sexuellement et elle demandait de l’aide en se débattant.

Une situation récurrente en Egypte

Fort heureusement, des témoins ont volé à son secours pour l’arracher des griffes de ces indélicats avant de l’emmener en voiture. Une situation qui a indigné les internautes tant Égyptiens que Marocains qui ont traité de “barbare” l’acte de ces Égyptiens peu respectueux des règles de l’hospitalité.

Les internautes ne décolèrent pas et expriment leur désapprobation sur les réseaux sociaux. Ils se désolent de ce que de tels comportements aient cours dans un pays à forte vocation touristique. Un internaute se plaint de ce qu’une touriste vienne pour « passer des vacances et célébrer le nouvel an en Egypte et qu’elle finisse par subir de telles actions ignobles de personnes sauvages ». Une situation qui devient malheureusement récurrente dans le pays aux multiples pyramides.