Le 31 décembre dernier, Bill Gates créait la surprise en publiant un post de blog assez inattendu. Dans son message, ce dernier affirmait être en faveur de la mise en place d’un nouveau régime fiscal, visant à pousser les plus grosses fortunes américaines à devoir payer plus d’impôts, un régime qui l’impacterait directement.

Selon le fondateur de Microsoft, le système actuel est loin d’être équitable. En effet, comme le rappelle Bill Gates, les Américains sont taxés à environ 37% de leur salaire. Toutefois, les plus riches fortunes ne bâtissent pas leur fortune via un salaire, mais bien par leurs différents investissements, en bourse ou dans l’immobilier. Résultat, il faut reconsidérer la façon de taxer afin que tout soit rapidement englobé dans un système plus large et donc, plus efficace.

Les riches, prêts à payer plus ?

Autre point que Gates soulève, celui de la succession. En effet, l’héritage transmis par une grande fortune à ses enfants n’est pas bon pour l’économie, la génération suivante se retrouvant tout d’un coup avec d’importantes sommes d’argent. Résultat, celle-ci n’est plus impliquée dans le circuit économique et n’a pas la même approche au travail qu’une personne qui travaillera énormément, pour des résultats, finalement moindres. À ce titre, plutôt que de léguer d’énormes sommes à ses descendants, Bill Gates préfère investir dans sa fondation.

Bill Gates, contre les programme de Sanders et Warren

Enfin, Bill Gates a profité de l’occasion pour pointer du doigt certains vides juridiques. Comme il l’explique, certaines personnes investissant en masse et sur de longues périodes, ne vendent ou n’échangent pas ces investissements. Résultat, l’administration fiscale ne peut récupérer quoi que ce soit sur ces derniers. Une manière de « cacher » l’argent qui agace l’homme d’affaires et philanthrope. Une manière pour lui de présenter certaines alternatives, qui pourraient d’ailleurs figurer sur un programme socialiste, afin de répondre aux récentes attaques des candidats Bernie Sanders et Elizabeth Warren dont il a récemment critiqué les propositions de mise en place d’une surtaxe des milliardaires, estimant qu’elle n’était, là encore, pas assez juste car trop.