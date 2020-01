Les Etats-Unis avaient mené une attaque le 03 janvier dernier à Bagdad en Irak, dans lequel le commandant iranien de la Force al-Qods Qassem Soleimani avait trouvé la mort. Cette frappe américaine a encore plus détérioré les relations déjà critiques entre l’Iran et les USA. La situation avait fait réagir la Chambre des représentants à majorité démocrate qui avait adopté la semaine dernière une résolution visant à limiter les actions militaires du président américain Donald Trump contre la République Islamique d’Iran. La résolution avait été votée à 224 voix pour, et 194 contre. Alors qu’on pensait que le parti républicain ferait toujours bloc derrière le locataire de la Maison Blanche, il se peut que le sénat adopte la semaine prochaine une résolution similaire à celle des démocrates à la Chambre des représentants.

Un soutien des sénateurs républicains

Un texte présenté par le sénateur démocrate Tim Kaine, vise à limiter les pouvoir de Donald Trump à attaquer militairement l’Iran. Hier mardi 14 janvier 2020, le démocrate a indiqué que le texte pourrait être adopté par le Sénat américain, grâce à l’appui de sénateurs républicains. «Nous disposons désormais d’une majorité de collègues, démocrates et républicains, qui défendront avec force le principe que nous ne devrions pas partir en guerre sans un vote du Congrès» a déclaré Tim Kaine. Ainsi, 4 sénateurs républicains à savoir : Mike Lee, Susan Collins, Rand Paul et Todd Young ont approuvé le texte du démocrate. Cet effectif est suffisant pour avoir les 51 voix nécessaires pour ce cas.

Donald Trump pourrait mettre son véto

Selon le chef de la minorité démocrate Chuck Schumer, ce vote pourrait permettre d’aller à l’encontre de la « politique étrangère impulsive, erratique, égoïste et souvent irresponsable » du numéro un américain. Notons que cela constituera un affront pour Donald Trump, si la résolution est adoptée par le Sénat américain, qui est à majorité républicaine. Cependant, il pourrait décider à terme de mettre son véto. Mais avant que le texte ne vienne à la Maison Blanche, il devrait être approuvé par la Chambre des représentants à majorité démocrate.

En outre, aucune date n’est encore fixée pour le vote au Sénat puisque les sénateurs sont encore sur le dossier de la procédure de destitution du président américain.