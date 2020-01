Une grippe sévère a coûté la vue à une petite fille âgée de 4ans. Cette dernière vit dans l’Iowa, un Etat du Midwest des Etats-Unis. Selon les informations d’un média américain, la petite Jade a contracté la grippe quelques jours avant la fête de Noël, tout en précisant qu’elle a failli y passer. Elle a été admise aux soins intensifs le 23 décembre dernier, suite à une crise de fièvre. A ce moment, les médecins ont rapidement constaté que la grippe avait touché le cerveau. La mère de Jade a fait savoir que les médecins avaient affirmé que sa fille « avait des lésions cérébrales importantes et qu’elle ne pourrait jamais se réveiller, et que si elle le faisait, elle ne serait plus jamais la même ».

Selon le docteur Theresa, elle a de la chance d’être en vie

Jade est parvenue à se réveiller le 1er janvier 2020. Et même si son état de santé s’améliore au fil du temps, les parents s’aperçoivent que leur petite fille a perdu la vue. A en croire le docteur Theresa Czech, la fillette « a de la chance d’être en vie ». Elle a fait comprendre que la maladie a touché la partie du cerveau de Jade qui est dédiée à la vision, tout en soulignant ne pas savoir si la fille de 4 ans pourra retrouver l’usage de ses yeux à l’avenir. Après avoir traversé cette situation, les parents ont pris la décision de s’engager pour le vaccin contre la grippe. « Si je peux empêcher un enfant de tomber malade, c’est ce que je veux faire » a indiqué la mère de Jade.

Notons par ailleurs qu’il se pourrait que la petite fille développe des difficultés cognitives dans les mois ou années prochaines. Cependant, Jade a regagné sa maison en compagnie de ses parents.